Christiane Müller von der Hückelhovener Hauptschule „Mit einem tollen Gefühl in den Ruhestand“

In der vergangenen Woche fand ihre Verabschiedungsfeier statt, zu der auch Bürgermeister Bernd Jansen (CDU), mehrere Amtsleiter der Stadt Hückelhoven sowie Schulleiterkollegen aus dem Stadtgebiet gekommen waren. In Forum, dem von ihr so betitelten „Herz der Schule“, war alles vorbereitet, um der Verabschiedung einen würdigen Rahmen zu verleihen. Schüler hatten gebacken und an dem Tag die Bewirtung der Gäste übernommen. „Es war eine Welle der Herzlichkeit, die mir begegnet ist. Einfach toll“, blickt Christiane Müller auf diesen Tag zurück. „Meine Arbeit wurde sehr gewürdigt, das macht mich natürlich stolz und glücklich. Einen schöneren Abschluss hätte ich mir nicht vorstellen können, so gehe ich mit einem tollen Gefühl in den Ruhestand“, resümiert sie.