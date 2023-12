Chreskenkesmaat Anheimelnde Atmosphäre im Korbmachermuseum

Was für eine Wetterlage am 24. Dezember des Jahres 0 in und um Bethlehem in Palästina herrschte, ist nicht bekannt – in Hilfarth bediente sich zum „Chreskenkesmaat“ am Wochenende im Korbmachermuseum der Dezember am Novemberwetter. Da das aber schon länger eine unschöne Gewohnheit in der westlichen Hemisphäre ist, ließen sich weder die Aktiven des Korbmachervereins noch eine solide Zahl Besucher, darunter viele Kinder, vom weihnachtlichen Ambiente und einer Aufführung der „lebenden Krippe“ abhalten.