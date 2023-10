In Hückelhoven CDU will bei Spielplätzen inklusiver denken

Ebenfalls Teil des Parks soll ein Spielplatz werden, über dessen Gestaltung bereits eifrig in der Hückelhovener Kommunalpolitik diskutiert wird. So beantragte jüngst die CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss, den in Planung befindlichen Spielplatz im Generationenpark inklusiv und barrierefrei sowie mit ausreichend Spielmöglichkeiten für Kinder unterschiedlichen Alters mit und ohne Handicap zu gestalten. Man habe sehr schöne Spielanlagen in der Stadt, betont die stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Axer. Sie sehe allerdings noch Nachholbedarf in Sachen Inklusion, begründet sie den Antrag. Man wolle jetzt natürlich nicht hergehen und bestehende Spielplätze abreißen und neu bauen, die womöglich erst wenige Jahre alt sind. Allerdings, so wünschen es sich die Christdemokraten, sollten diese Gestaltungsanreize auch bei der künftigen Neu- und Umplanung von Spielplätzen berücksichtigt werden. Dies biete auch Familien aus den umliegenden Ortschaften, die weniger mobil sind, die Möglichkeit, inklusive und barrierefreie Spielplätze zu besuchen.