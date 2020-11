Hilfsangebot in Hückelhoven : Caritas berät pflegende Angehörige zum Thema „Kur“

Hückelhoven Martina Jansen von der Caritas-Pflegestation Hückelhoven ist die Ansprechpartnerin in der Region. Sie kennt viele Pflegende, die mit ihren Kräften am Ende sind.

(RP) Martina Jansen, Mitarbeiterin der Caritas-Pflegestation Hückelhoven, hat eine neue Aufgabe übernommen: Sie ließ sich zur Beraterin für Kuren für pflegende Angehörige schulen. Damit ist sie eine von 100 Kurberatern in NRW. An sie kann sich jeder wenden, der eine Beratung zur Kur, Hilfe oder Begleitung bei der Antragstellung und Informationen zu Rehamaßnahmen braucht. Entweder der Ratsuchende kommt nach Terminabsprache zu ihr in die Pflegestation Hückelhoven, oder Martina Jansen berät vor Ort im eigenen Zuhause oder am Telefon.