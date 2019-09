Ausstellung Kunstverein Canthe : Leise Kunst in einer lauten Welt

Hückelhoven Ingrid Pusch aus Erkelenz bestreitet die aktuelle Schau des Kunstvereins Canthe im Alten Rathaus in Ratheim.

Geöffnet Die Ausstellung ist noch einmal geöffnet am Sonntag, 29. September, im Alten Rathaus am Ratheimer Markt von 11 bis 18 Uhr. Ingrid Pusch begrüßte zur Ausstellungseröffnung den Künstler Professor Dieter Crumbiegel, dem sie entscheidende künstlerische Wegweisungen verdanke.

Als zurückgenommen und leise in einer lauten Welt charakterisierte die Kuratorin die Bilder und die Kunst Ingrid Puschs. Die Besucher sollten sich von daher Zeit zur Betrachtung, zur Korrespondenz nehmen. Besonders zu beachten sei die Übereinanderlage mehrerer Farbschichten, die sich zur Oberfläche ausbildeten, aber sichtbar blieben. Die Pinselstriche ordneten die Leinwand, auch schon mal Holz, in horizontale und vertikale Elemente, ohne jemals gegenständlich zu werden. Gewisse religiöse Bezüge weisen zwei Triptycha namens „Ravenna“ und „Portofino“ auf, zu denen Ingrid Pusch in Kirchen dieser beiden italienischen Städte inspiriert wurde, deren Form als dreiflügelige Erzählstruktur und vor allem die blaue Farbe als die Mariens aufgegriffen wird. Gold wird transzendental als Himmel gesehen. Gold aber auch in einem kleinformatigen Bild als „Goldenes Kalb“, als Symbol für Luxus, für die biblischen Sündenstädte Sodom und Gomorrha – dass in dem Augenblick im Foyer Sektkorken knallten, war keine geplante Dramaturgie, diente aber der Erheiterung der Kunstgemeinde.