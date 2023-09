Canthe-Ausstellung in Ratheim Die Farbe, die nie kitschig wird

INFO

„Rhapsody in Blue“ heißt die Ausstellung im Alten Rathaus am Ratheimer Markt, wo sie am Sonntag, 24. September, von 11 bis 18 Uhr wieder zu sehen ist.

Die Komposition „Rhapsody in Blue“ wurde 1924 geschaffen von George Gershwin, zu Eröffnung am Freitag gespielt von Christoph Michael Jansen am Klavier.

Die 1950 geborene Henriette ist bereits seit 1984 Mitglied der Künstlergruppe im Kunstverein Canthe.