Hückelhovener Kunstverein Canthe präsentiert “Rhapsody in Blue“ im Ratheimer Alten Rathaus

„Rhapsody in Blue“ – in Anlehnung an eines der bekanntesten Musikwerke des Komponisten George Gershwin hat die Geilenkirchener Künstlerin Henriette Echghi den Titel ihrer Ausstellung gewählt, die von Freitag, 15. September, bis Freitag, 24. September, im Alten Rathaus in Hückelhoven-Ratheim zu sehen ist. Die Eröffnung findet am Freitag, 15. September, um 19 Uhr statt. Zu Eröffnung spricht der Kunsthistoriker Dirk Tölke, für den musikalischen Rahmen sorgt Christoph Manuel Jansen. Der Veranstalter dieser Ausstellung ist der Kunstverein Canthe Hückelhoven.