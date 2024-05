Hückelhovener Kunstverein Canthe Drei Fotografen mit Raffinement in ihren Schöpfungen

Miniaturen sind auch das Element von Ulrich Hollwitz, der sich nach einer Phase der Mehrfachbelichtung als weiteres Feld dem Mikro-Bild widmet, bei dem er auch nicht direkt das Motiv mit der Kamera sucht, sondern das Bild im Bild, für das er teils winzige Objekte aufnimmt bis hinunter von Maßen von drei mal drei Zentimetern. Durch enorme Vergrößerungen entstehen Kompositionen mit völlig neuem Charakter – dieses Sujet ist zwar schon immer bekannt, auch aus der Rollfilmzeit, lässt aber auch mit den neuen Aufnahme- und Speicher-Medien die Faszination der Fotografie aufleben. Kräftige Farben sind ein weiteres Merkmal des Oberbruchers, Interesse wecken allein schon die Namen der aufgenommenen Objekte wie „Stahltür in Wassenberg-Unterstadt“, das mit „Red rising“ betitelt ist; „Cracks“ heißt eine Aufnahme eines „Aschenbechers am Erkelenzer Bahnhof“; „Papierreste an einem Verteilerkasten in Köln-Ehrenfeld“ machen Lust auf „Spritzgebäck“. Lust auf Fotografie machen schon Jahre Werke von Helmut Machat, der das Sujet der Arbeiten mit der Kamera im Verein „Canthe“ neben den Malern, den Objektkünstlern, den Bildhauern vertritt. Sein Credo: „Man soll nicht mehr unterscheiden können, ob es eine Fotografie oder ein gemaltes Bild ist.“ Mit Perfektion gelingen ihm Naturbilder mit dreidimensionaler Wirkung wie schichtig aufgetragenes Acryl, und die Motive, wie Bäume, geht er nicht direkt an, sondern wählt als Zwischen-Medium das Wasser, in dem sich die Objekte spiegeln. Und die Natur als Motiv-Spenderin liegt vor Helmut Machats Haustür: Die Rur, ihre Auen und ihre weiteren Gewässer und Gehölze beim Hückelhovener Stadtteil Doverheide. Und ein weiterer Helfer soll nicht vergessen werden: Der Wind als ständig-kreativer Schöpfer und Bearbeiter des Mediums Wasser.Spannend, weil unterschiedlich, präsentieren sich die Werke der nun drei Canthe-Fotografen, gemeinsam ist ihnen, dass sie auch mit Raffinement an ihre Schöpfungen gehen.