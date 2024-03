Canthe-Ausstellung in Hückelhoven Wann ist ein Kunstwerk fertig?

Info

Geöffnet ist die Ausstellung wieder am nächsten Sonntag, 17. März, von elf bis 18 Uhr. Web: www.canthe.de.

Christine Vogt lud die Kunstfreunde in die von ihr geleitete Ludwig-Galerie-Schloss-Oberhausen in die Ausstellung „Celebrating 50 Years The Dark Side Of The Moon“, die noch bis zum 20. Mai läuft. Gewidmet ist sie dem englischen Foto-Design-Studio „Hipgnosis“ von Aubrey Powell & Storm Thorgerson, die vor 50 Jahren zahlreiche berühmt gewordene Plattencover schufen, darunter das titelgebende Album von Pink Floyd.