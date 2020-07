Gut für Buskunden in Hückelhoven : Neue Ticket-Verkaufsstelle in Brachelen

Neue Ticket-Verkaufsstelle in Brachelen

Gut für Buskunden in Hückelhoven

Tickets der west jetzt in Brachelen: Das verkündeten (v. li.) Udo Winkens, Geschäftsführer der WestVerkehr, Doris Hartwig, Lisa-May Hartwig und Bürgermeister Bernd Jansen. Foto: Jürgen Laaser

Brachelen Brachelener Buskunden können Fahrausweise der west jetzt auch im Ort kaufen. Die Anwohner hatten sich zuvor beschwert. Nun ist eine neue Verkaufsstelle bei „Do-Ki-Mo Post und Lotto“ eingerichtet worden.

Wer von Brachelen aus eine Busfahrt unternehmen wollte, konnte bislang keinen Fahrschein im Vorverkauf erwerben und wegen Corona auch kein Ticket beim Busfahrer lösen. Die nächsten Verkaufsstellen der west Verkehr liegen in Linnich oder Hückelhoven. Das Problem für den Stadtteil mit gut 3450 Einwohnern in 1700 Haushalten ist jetzt gelöst: Im Lotto-Geschäft gibt es jetzt west-Tickets zu kaufen.

„Die Anwohner aus Brachelen sind an uns herangetreten, dass sie zurzeit keine Gelegenheit haben, mit dem Bus von Brachelen nach Hückelhoven zu fahren, da es aufgrund der Corona-Pandemie momentan keine Möglichkeit gibt, Fahrtickets beim Fahrpersonal zu kaufen.“ erläutert Bernd Jansen. Daher sorgte der Bürgermeister, gemeinsam mit Udo Winkens, Geschäftsführer der WestVerkehr GmbH (west), für Abhilfe: Seit Juli wird in Brachelen eine neue Möglichkeit angeboten, west-AVV-Fahrausweise im Vorverkauf zu beziehen. „Gemeinsam mit der west freuen wir uns, mit dem Geschäft Do-Ki-Mo Post und Lotto eine gute Fahrausweisverkaufsstelle in Brachelen gefunden zu haben.“