Zwei Hilfarther auf Sendung : Bernd Jansen plaudert im „Quarantäne Podcast“

Hückelhoven Zwei junge Hilfarther haben in Zeiten von Corona einen „Quarantäne-Podcast“ gestartet und darin jetzt ein Gespräch mit Bürgermeister Bernd Jansen geführt. Darin verrät er unter anderem, was er hamstern würde.

In dem Podcast „Immer mitten drinnen“ spricht Bernd Jansen rund eine halbe Stunde lang locker und informativ über Homeoffice in der Verwaltung, wie die Arbeit im Rathaus jetzt weiterläuft, die Sorgen der Gewerbetreibenden, Hückelhovener Tugenden und über sein Familienleben.

„Immer mitten drin“ (auch auf Facebook) sind Rolf „Ronny“ Eßer und Christoph Hensen aus Hilfarth. Hensen, Feuerwehrmann und im Vorstand des TuS Jahn Hilfarth, der 2014 am Gymnasium Hückelhoven sein Abi machte und bis dahin in der Zirkus-AG Pepperoni aktiv war, und Eßer alias „Ronny, der Musiker“, sind im Karneval des Korbmacherdorfs aktiv. „Immer mitten drin“ hieß auch die Comedy-Show der beiden, die vor einem Jahr im Saal Sodekamp-Dohmen über die Bühne ging. Seit dem 23. März sprechen Ronny Eßer und Christoph Hensen in ihrem neuen Podcast in Zeiten von Covid-19 mit unterschiedlichen Menschen aus dem Kreis Heinsberg über deren persönliche Situation; unter anderem mit Helmut Wiese, Anästhesist und Intensivmediziner im Krankenhaus Heinsberg. Als die beiden dann den Bürgermeister anriefen, war der gleich bereit für ein Telefon-Interview. Das ist abrufbar über die Homepage www.hueckelhoven.de.