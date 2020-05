Protest in Hückelhoven : Bürgerinitiative gegen L 364n will weiter kämpfen

Hückelhoven Wegen Corona liegen die Aktivitäten der Gegner der Ortsumgehung Hückelhoven seit Wochen auf Eis. Doch sie fordern nach wie vor: Das Naherholungsgebiet Junkerberg soll nicht zerschnitten werden.

Er weiß, dass es den Widerspruch gegen die geplante Trassenführung schon vor 20 Jahren gab, als der Hückelhovener Landwirt Franz Greven, Clemens Eßer aus Houverath und einige andere Mitstreiter für den 1. August 2000 zur Bürgerversammlung in den Hilfarther Festsaal Sodekamp-Dohmen einluden. Ein altes Flugblatt macht deutlich, was den Protestlern von damals gegen den Strich ging: Doveren solle von Hückelhoven getrennt, die Natur am Hückelhovener Friedhof zerstört werden. Den Landwirten solle die Existenz genommen werden. Insgesamt 160.000 Quadratmeter Grünflächen sollten asphaltiert werden.

Auch heute gehen die Mitglieder der Doverener Bürgerinitiative „Rettet den Junkerberg“ von erheblichen Nachteilen und tiefen Einschnitten für das betroffene Areal mit dem beliebten Wald aus. „Wir sind etwa 30 bis 50 Leute, die mitdenken, mitdiskutieren und mitplanen“, sagt Rechtsanwalt Achim Ringk. Und: „Jeder einzelne Baum in dem Gebiet ist sehr wichtig.“ Gerade aktuell in der Corona-Krise mit Kontaktverboten seien sehr viele Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer zu beobachten, die Feldwege und Wälder ausgiebig nutzten. Wegen Corona sind seit Monaten die Aktivitäten der Gruppe ohne Hierarchie völlig auf Eis gelegt. Aber es soll weitergehen.

So läuft Ramadan in der Corona-Zeit

Hückelhovener Muslime : So läuft Ramadan in der Corona-Zeit

400 Mitarbeiter in Quarantäne : DPD-Standort in Hückelhoven wegen Coronafällen geschlossen

Corona-Ausbruch in DPD-Paketzentrum in Hückelhoven

Alle 400 Mitarbeiter in Quarantäne : Corona-Ausbruch in DPD-Paketzentrum in Hückelhoven

Die von Bauer Jürgen Greven eingereichte Klage sei nach wie vor nicht verhandelt worden. „Das Virus blockiert unsere Planung“, betont der Hückelhovener Jurist. Trotzdem: Ans Aufgeben denkt die Gruppe keineswegs, die sich das erste Mal vor drei Jahren am Sportplatz getoffen hat. Weitere Plakate an mehreren Orten sind geplant.

Aussagekräftig sollen sie sein, erklärt Mario Klotz. Die Aussagen der Verantwortlichen machen ihn wütend: „Hier wird etwas als lang ersehnte Umgehungsstraße verkauft, was gar keine ist. Es gibt Alternativen, die weniger flächenfressend sind.“ Lebensqualität gehe verloren, wenn der Wald in einer Breite von mindestens 80 Metern, also in der Größe eines Fußballfeldes, gerodet und die Straße am Friedhof als ansteigende Hochstraße bis zu mehr als sieben Meter hoch gebaut werde. Ein Lärmschutz sei hier weder vorgesehen noch nachträglich realisierbar.