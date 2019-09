Baaler Theateramateure : Bürger Bühne spendet für Kindergarten

Baal Die Baaler Bürger Bühne bereitet nicht nur den Zuschauern viel Freude, sondern spendet auch jedes Jahr für einen guten Zweck und sorgt so auch bei den Beschenkten für Spaß und Freude. Schon alleine dafür lohnt es sich, Theater zu spielen, finden die Akteure.

Dieses Mal geht ein Betrag in Höhe von 500 Euro an den Kindergarten in Baal für die Anschaffung von Fahrgeräten für den Außenbereich. Das Geld wurde von einigen Mitgliedern der Baaler Bürger Bühne an die Leiterin des Kindergartens, Gabi Mahr, überreicht. Wer die Baaler Bürger Bühne in Aktion sehen möchte, hat am vorletzten und letzten Septemberwochenende die Gelegenheit. Dann wird das Stück „Liebesglück und Wasserschaden“, eine Komödie von Hans Schimmel, aufgeführt: 20., 21. und 22. September im Bürgerhaus Baal und am 28. September in der Aula in Hückelhoven. Mehr zu diesem Amateurtheater gibt es unter www.baal-theater.de oder auf Facebook.