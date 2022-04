Brandeinsätze für Feuerwehr der Stadt Hückelhoven : Paletten brennen auf Gelände eines Baustoffhandels

Paletten, auf den Fliesen gelagert waren, brannten in einem Baustoffhandel an der Rheinstraße. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Zu zwei Brandeinsätzen wurde die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven gerufen. An der Rheinstraße gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig.

Zu zwei Bränden rückte die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven am Montagabend und Dienstagmorgen aus. Die Wehrleute schickten die gute Nachricht gleich vorweg, denn glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Der erste Einsatz erfolgte am Montag, 11. April, als die Polizei gegen 19.45 Uhr auf ein Feuer auf dem Gelände eines Baustofffachhandels an der Rheinstraße aufmerksam wurde. „Eine Reihe Paletten, auf denen Bodenfliesen gelagert waren, brannten aus noch unklarer Ursache im Außenbereich“, so Feuerwehrsprecher Josef Loers. Als erste Maßnahme setzte die Feuerwehr einen Trupp unter Atenschutz ein, der eine Riegelstellung aufbaute, um zu verhindern, dass der Brand sich auf weitere Paletten ausbreiten konnte.

Weil eine hohe Brandlast, also viel brennbares Material, vorhanden war, setzten die Wehrleute ein Wenderohr über die Drehleiter, einen tragbaren Wasserwerfer sowie drei handgeführte Hohlstrahlrohre ein, um das Feuer zu bekämpfen. So brachte man den Brand schnell unter Kontrolle. Unbeschädigte Paletten wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Weil Schutzfolie und Sicherungsbänder aus Kunststoff ebenfalls brannten, stürzten die gestapelten Paletten in sich zusammen, was die Arbeiten erschwerte. Um an die Glutnester gelangen zu können, rief die Feuerwehr das THW Hückelhoven mit einem Radlader hinzu, um die Brandstelle aufzuziehen und so das Brandgut ablöschen zu können. Einsatzende war gegen 23 Uhr. Für die Zeit der Löschmaßnahmen war die Rheinstraße gesperrt. Im Einsatz waren 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst sowie der Polizei.

Weiter ging es am Dienstag, 12. April, 4.20 Uhr. Ein Passant bemerkte am Friedrichplatz ein Feuer im Garten eines Reihenhauses. Aus ebenfalls noch nicht geklärter Ursache war eine Gartenlaube in Brand geraten. Da es sich bei der Bebauung jedoch um Reihenhäuser handelte war ein direkter Zugang zu den Gärten nicht möglich. „Als vorteilhaft erwies sich, dass am Tag zuvor am angrenzenden Nebengebäude der Löschzug Hückelhoven eine Übung absolviert hatte“, so Loers weiter. „Somit waren die Anfahrtsmöglichkeiten sowie die Örtlichkeiten bekannt.“

Zuerst zur Brandbekämpfung eingesetzt wurde ein Atemschutztrupp mit einem Hohlstrahlrohr. Ein weiterer Atemschutztrupp schützte das Wohngebäude. Gelöscht werden musste auch eine angrenzende Hecke. Die Gartenlaube brannte vollständig ab. Nachlöscharbeiten erforderten noch viel Zeit. Die letzten Einsatzkräfte rückten erst gegen 6 Uhr wieder ein. Am Friedrichplatz in Hückelhoven im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.