Pläne für alte Mühle in Brachelen : Aus Dornröschenschlaf wecken

Michael Küsgens am Mühlenteich. Im Hintergrund der handgegrabene Mühlenbach. In den alten Mauern verbirgt sich ein großes Potential. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Brachelen Der Brachelener Michael Küsgens will in der Mühle ein Begegnungszentrum schaffen. Auch die Bürger sind gern aufgefordert, Ideen zu liefern.

Vor einem Jahr kaufte er die alte Mühle am Teichbach. Ohne genau zu wissen, welchem Nutzen man das stark renovierungsbedürftige Gebäude zuführen könnte. „Ich wusste nicht, was man damit anfangen kann“, erinnert sich Michael Küsgens an den wohl ungewöhnlichsten Kauf seines Lebens. Der Brachelener Rechtsanwalt, stellvertretender Vorsitzender des Heimat- und Naturvereins in seinem Ort, hatte das Anwesen mit rund 1200 Quadratmetern überdachter Fläche kennengelernt, als es noch von seinem ehemaligen Mandanten bewohnt wurde. „Daraus kann man was machen“, dachte sich der Jurist, der in einer Mönchengladbacher Kanzlei tätig ist. Und beschloss kurzerhand, die alte Mühle von anno 1350 aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.