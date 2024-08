Bolzplatzliga in Hückelhoven Wichtig ist aufm Platz

Mit der Bolzplatzliga wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das die Jugendlichen genau da abholen soll, wo sie auch tatsächlich zu finden sind: „Wir gehen da hin wo Jugendliche sind und wollen da mit ihnen in Kontakt treten“, betonte Glitt. Insgesamt waren 38 Kinder und Jugendliche in sieben Mannschaften beim ersten Spieltag in Hilfarth dabei. Zwei weitere Spieltage stehen in den nächsten Tagen noch an: Am Freitag, 9. August, wird am Baaler Bolzplatz gespielt und am Mittwoch, 14. August, kommt die Bolzplatzliga zum dritten und vorerst letzten Spieltag in die Zechenstadt nach Hückelhoven. Anmelden können sich alle Kicker in den Kategorien U15 und U19 via Instagram oder – falls man sich spontan noch dazu entscheidet, den Tag mit der schönsten Nebensache der Welt zu verbringen – am jeweiligen Spieltag vor Ort.