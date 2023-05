Bodybuilding-Show Kraft und Eleganz in Hückelhoven

Vorsichtig schieben sie den Vorhang der Bühne in der Aula in Hückelhoven zur Seite und es treten sechs muskelbepackte Männer in Unterhose nacheinander in das Bühnenlicht. Das Publikum applaudiert und feuert die Muskelpakete lautstark an. Ihre mit Selbstbräuner eingeschmierte Haut glänzt im Scheinwerferlicht, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber vor allem die Jury, jeden Muskelstrang sehen können. Die Jungs spannen jegliche Muskelpartie an und posieren mit eleganten Bewegungen vor der fünfköpfigen Jury. Von den Kampfrichterinnen und -richtern erfolgen Anweisungen, wie „viertel Drehung rechts“ oder „Vorderansicht“, und die Sportler nehmen mit breitem Lächeln diese Pflichtposen ein. Minutenlang spannen die Männer ihre Bauch-, Brust- oder Oberschenkelmuskeln an, damit die Jury die durchtrainierten Körper miteinander vergleichen kann. Das erfordert Anstrengung, denn die Muskeln beginnen zu zittern und schweres Atmen setzt bei den Athleten ein. Das Publikum macht begeistert Fotos und die Athleten lächeln in die Kameras. Wer sich nun fragt, warum starke halbnackte Männer vor einer Jury posieren: am vergangenen Samstag fanden zum zweiten Mal die offenen Kreismeisterschaften im Bodybuilding in Hückelhoven statt.