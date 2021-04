Rotes Kreuz in Hückelhoven : Warum Blut spenden in der Pandemie so wichtig ist

Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes fixiert während einer Blutspende die Nadel. Spenderblut ist auch in der Corona-Pandemie wichtig. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hückelhoven Der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes bietet am Mittwoch, 14. April, einen Termin zur Blutspende im Bürgerhaus in Baal an. Zeitslots sollen online reserviert werden.

Das Deutsche Rote Kreuz ruft am Mittwoch, 14. April zwischen 15 und 19.30 Uhr zur Blutspende im Bürgerhaus in Baal (Pastor-Bauer-Platz 1) auf. Um allerdings gerade in Zeiten der Pandemie lange Warteschlangen zu vermeiden, wird darum gebeten, dass sich die Interessierten vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder online unter www.spenderservice.net einen Zeitslot reservieren.

„Jede Blutspende ist ein unverzichtbarer Teil der Krankenversorgung“, betont Stephan David Küpper, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West. Ärzte benötigten auch in Pandemie-Zeiten Blutpräparate zur Behandlung von chronisch Kranken, von Krebspatienten oder für Operationen am Herzen sowie für Notfalleingriffe. Kontinuierliche Blutspenden seien daher weiterhin wichtig, da die Blutplättchen etwa nur vier bis fünf Tage einsetzbar seien, führt er aus.

Die geltenden Zulassungs-bestimmungen gewährleisten einen sehr hohen Schutz für Spender und Empfänger. Wie sonst auch gilt die Devise, Menschen mit Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zur Blutspende machen, da sie ohnehin nicht zugelassen werden. Auf Corona werden die Spender nicht getestet, es gebe keine Hinweise für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut, sagt Küpper. Allerdings werden die Spender gebeten, nach Möglichkeit einen eigenen Kugelschreiber und eine eigene FFP2-Maske mitzubringen.