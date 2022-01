Blutspenden in Hückelhoven und Wassenberg : Damit viele Patienten überleben können

Hückelhoven/Wassenberg Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Blutspenden. Termine gibt es in Hückelhoven und Wassenberg am 5. und 7. Januar unter 3G-Bedingungen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zu Blutspenden auf. Jede Blutspende helfe einem kranken Menschen. Viele Patienten haben überlebt, weil im richtigen Moment die passenden Blutkonserven bereitstanden. „Wir haben uns an eine zuverlässige Versorgung mit Blutpräparaten gewöhnt. Sie funktioniert allerdings nur, wenn viele Menschen regelmäßig Blut spenden“, betont eine DRK-Sprecherin. In den Städten des Nordkreises ist die Spende am Mittwoch, 5. Januar, von 15 bis 19 Uhr in Hückelhoven im Bürgerhaus Baal (Pastor-Bauer-Platz 1) und am Freitag, 7. Januar, in Wassenberg in der katholischen Grundschule Birgelen (Elsumer Weg 6) möglich.