Angebot jetzt auch für Hückelhoven : Blindenmobil begleitet zu Terminen

Das Blindenmobil fährt jetzt auch in Hückelhoven. Den neuen Dienst präsentierten (v. li.) Fahrer Ralf Helbing, Izedin Kamberi, Verwaltungsmitarbeiterin Silke Betz und Bürgermeister Bernd Jansen. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Ein kostenloser Mobilitätsdienst für Blinde und stark Sehgeschädigte kann jetzt auch in Hückelhoven geordert werden, für Facharzt- und Behördenbesuche etwa. Die Berliner Blindenfreunde finanzieren das Projekt durch Spenden. Nach Erkelenz und Wegberg ist das Angebot erweitert.

Das weiß-grüne Blindenmobil parkte am Donnerstag vor dem Rathaus. Drinnen verkündete Bürgermeister Bernd Jansen die freudige Nachricht, dass der kostenlose Begleitdienst für Blinde nun auch in Hückelhoven angeboten wird. Dafür dankte er der Verwaltungsmitarbeiterin und Behindertenbeauftragten der Stadt, Silke Betz: „Sie hat sich sehr darum bemüht, dass wir das anbieten können.“ Der Dienst ersetzt keine Taxifahrten zum Einkaufen oder bei privaten Terminen, sondern ist für Facharzt- und Klinikbesuche gedacht, Termine bei Anwalt, Notar, Bank, Behörden oder Vorstellungsgespräche. „Es geht vor allem um das Begleiten bei wichtigen Angelegenheiten“, unterstrich Jansen.

Ins Leben gerufen hat den Fahrdienst die Gemeinschaft Deutscher Blindenfreunde in Berlin. Allein die Vorstellung, wie es ist, blind zu sein, lasse „erahnen, wie weitreichend die Einschränkungen in Alltag und Beruf sind“, so Thorsten Bräuer, Geschäftsführender Vorstand des Vereins von1860. Der Mobilitätsdienst für Blinde und hochgradig Sehgeschädigte, der auf Wunsch Unterstützung durch einen Sehenden umfasst, finanziert sich durch Spenden und hat Unterstützer wie Schauspieler Armin Rohde oder Sportmoderator Manni Breuckmann.

Info An Wochentagen Fahrten nach früher Anmeldung Kontakt Der Dienst kann montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr, geordert werden unter Telefon 0160 92308792 – am besten zwei Tage vor Wunschtermin. Zahlen Im Kreis Heinsberg gibt es 233 Menschen mit dem Eintrag Bl im Schwerbehindertenausweis.

Silke Betz ist als Verwaltungsmitarbeiterin bemüht, „dass in vielen kleinen und großen Schritten Hückelhoven behindertengerechter wird“. Im Lokalen Teilhabekreis lernte sie Izedin Kamberi kennen. Der Hückelhovener trägt eine Brille, Stärke 14, und hat nur noch fünf Prozent Sehkraft. Für die Stadt Heinsberg ist er als Übersetzer in Albanisch und Serbisch tätig. „Ich sehe Menschen in Umrissen und kann durch Hückelhoven noch ohne Stock zu Fuß laufen“, sagte er. Stolz erzählte er, dass seine völlig blinde Frau den Haushalt selbst blitzsauber hält. Vorlesegeräte oder moderne IPhones seien große technische Hilfen, mit denen Blinde unabhängiger geworden sind, jedoch: „Wir wollen so viel wie möglich selbst schaffen, können aber nicht selbst fahren oder in normalen Jobs arbeiten. Man braucht immer Unterstützung.“