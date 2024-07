Alles weg in einer Stunde „Blinde Hühner“ stürmen Kartenverkauf für Jeck en de City

Hückelhoven (mwi) Die Festivalmacher des Jeck en de City, dem größten Karnevalsfestival im Kreis Heinsberg, können sich in diesen Tagen auf die Schultern klopfen. Denn sie scheinen mit ihrer Veranstaltung nicht nur den Nerv der Zeit, sondern auch den Geschmack vieler Jecken getroffen zu haben. Das lässt sich an dem am Vorverkauf für die nunmehr dritte Auflage des Festivals festmachen, das im kommenden Jahr, am 31. Mai 2025 in Hückelhoven stattfinden soll.