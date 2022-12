Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Mülltonnen in Brand gesteckt

Einbruch in Kleingladbach In der dunklen Jahreszeit häuft sich auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Während die Polizei in den vergangenen Tagen bereits drei solcher Einbrüche vermeldete, kam es nun in Kleingladbach zu einem weiteren Fall. In der Straße Bruchend stiegen unbekannte Täter in ein Haus ein, nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 23. Dezember, 7 Uhr, und Donnerstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr. Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest.