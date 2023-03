Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer Am vergangenen Sonntagmorgen, 5. März, ereignete sich auf der Kreisstraße 22 ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der 27-jährige Fahrradfahrer fuhr aus Richtung Hilfarth kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs K 22/L 227. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr nutzte der Fahrradfahrer eine Querungshilfe. Zur gleichen Zeit befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem blauen 3er-BMW ebenfalls die K 22 in derselben Fahrtrichtung. An der Querungshilfe kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Der BMW entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat in Heinsberg, Telefon 02452 9200.