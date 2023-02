Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei findet größere Drogenmenge in einem Auto

Junge Frau sexuell bedrängt Eine 17-Jährige aus dem Kreis Heinsberg ging am Montag, 13. Februar, gegen 8.45 Uhr auf dem rechtsseitigen Gehweg der Sittarder Straße in Geilenkirchen aus Richtung Kreisverkehr Berliner Ring in Richtung Wasserturm. Sie gab an, dass sie auf dem Gehweg der anderen Straßenseite einen jungen Mann gesehen habe, der in gleicher Richtung unterwegs war. In Höhe der Schützenstraße habe der Mann die Straßenseite gewechselt und sich ihr genähert. Dabei habe er gerufen, sie solle stehen bleiben. Als die Frau sich umdrehte, habe er an den Reißverschluss ihrer Jacke gegriffen, um diese zu öffnen. Als das gelang, habe er versucht, den Pullover hochzuschieben und sie sexuell zu bedrängen. Die Frau schubste den Mann weg, sie versuchte zu flüchten. Der Mann fasste sie von hinten an der Schulter, woraufhin sie ihn anschrie. Daraufhin habe er sich in Richtung Berliner Ring entfernt. Der Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß, zirka 25 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur, schwarze, kurze Haare und einen Oberlippenbart. Er wirkte südländisch, sprach Deutsch und trug eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe und eine graue Sweatshirt-Jacke mit weißem Nike-Zeichen. Er führte eine schwarz-weiße Bauchtasche bei sich und wirkte gepflegt. Hinweise an 02452 9200.