Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Gartenhütte brennt in Baal nieder

Gartenhütte brennt nieder Die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven wurde am vergangenen Sonntag, 12. Februar, 15.16 Uhr, zu einem Schuppenbrand alarmiert. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache war am Nachmittag auf einem Privatgrundstück in Baal an der Straße Am alten Bahnhof eine freistehende Gartenhütte in Brand geraten.