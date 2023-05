Blaulichtticker aus Hückelhoven Fußgängerin angefahren

Am Mittwoch, 3. Mai, ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf einem Parkplatz in Hückelhoven ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige schwer verletzt wurde. Die junge Frau war zuvor von einer Bekannten zu einem zwischen der Rheinstraße und der Jülicher Straße gelegenen Kundenparkplatz gefahren worden. Kurze Zeit später wollte die Bekannte, eine 19-jährige Hückelhovenerin, die junge Frau wieder mit ihrem Auto abholen. Sie fuhr auf ihre Bekannte zu, um neben ihr zu halten und das Einsteigen auf der Beifahrerseite zu ermöglichen. Aus bislang unbekannten Gründen, die nun das Verkehrskommissariat Heinsberg ermittelt, stieß sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen die 20-Jährige, die sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zuzog und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.