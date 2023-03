Blaulichtticker aus Hückelhoven Jugendliche mit nicht versichertem E-Roller unterwegs

Eine 16-jährige Hückelhovenerin fuhr am Donnerstag, 23. März, gegen 7.50 Uhr, in Begleitung einer 14-jährigen Jugendlichen mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen auf dem Gehweg der Parkhofstraße in Richtung Melanchthonstraße in Hückelhoven. Als sie von einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden sollte, kam die 16 Jahre alte Hückelhovenerin der Aufforderung anzuhalten nicht nach, sondern versuchte im weiteren Verlauf, über den Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Melanchthonstraße zu flüchten. Kurz vor der Einmündung zur Melanchthonstraße konnten die Polizisten die Jugendliche anhalten und auch kontrollieren. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Elektroroller nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde der Jugendlichen schließlich untersagt und eine Anzeige gefertigt, teilt die Heinsberger Kreispolizei in ihrem Bericht mit.