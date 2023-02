Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Autofahrer droht mit Waffe und Erschießen

Im Streit mit Waffe gedroht Ein 56-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am Sonntag, 26. Februar, 16.10 Uhr, mit seinem Auto in Ratheim auf der Myhler Straße in Richtung Landstraße 117. Als er an parkenden Fahrzeugen vorbeifuhr, musste er auf die Fahrbahn für den Gegenverkehr ausweichen. Der Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen Audi Kombi gewährte ihm jedoch keinen Vorrang, sodass es zu einem Streitgespräch kam. Der Fahrer des Audi äußerte seinen Unmut und bedrohte den Hückelhovener, dass er eine Waffe habe und ihn erschießen werde. Anschließend fuhr er davon. Fahrer, die hinter dem Wagen des Hückelhoveners warten mussten, könnten den Vorfall beobachtet haben. Der Fahrer des Audi war etwa 50 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine Glatze. Er sprach Deutsch mit türkischem Akzent sowie Türkisch. Er trug eine Jeans sowie eine schwarze Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.