Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : 14-Jährige nach Bremsmanöver verletzt

In Schaufenberg verletzte sich ein 14-Jährige in einem Bus, der stark bremsen musste. Die Polizei bitte um weitere Hinweise

Hückelhoven/Wassenberg Die Jugendliche war in einem Linienbus unterwegs. In Schaufenberg musste dieser stark bremsen, daraufhin schleuderte die 14-Jährige gegen die Frontscheibe.

14-Jährige gegen Frontscheibe geschleudert Am Mittwoch, 26. Oktober, bremste der Fahrer eines Linienbusses, der die Jacobastraße in Hückelhoven befuhr, plötzlich stark ab. Durch den Bremsvorgang wurde eine 14-jährige Insassin gegen die Innnenseite der Frontscheibe geschleudert und zog sich Verletzungen zu. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf. Zur Klärung des Geschehens fragt die Polizei, ob es weitere Personen gibt, die sich durch die Bremsung verletzt und dies bislang nicht angezeigt haben. Diese sowie Personen, die Angaben zum Geschehen machen können und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg anzurufen. Die Telefonnummer lautet 02452 9200.