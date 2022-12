Blaulichtticker im Erkelenzer Land Wieder gelingt ein Betrug per Whatsapp-Nachricht

Einbruch in Bäckerei misslingt Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, und Dienstag, 13. Dezember, 4 Uhr, gewaltsam in eine Bäckerei am Richard-Skor-Weg in Baal einzudringen. Nachdem ihnen dies misslang, entwendeten sie stattdessen zwei Tische und sechs Stühle, die als Außenbestuhlung vor der Bäckerei standen und durch Ketten und Schlösser gesichert waren.