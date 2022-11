Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unbekannte stehlen Ölgemälde

Einbruch in Gesamtschule Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Hückelhoven eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, in das Gebäude an der Mittelstraße. Dort durchsuchten sie Räume und erbeuteten einen Beamer sowie diverse Computerbauteile.