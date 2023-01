Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Einbrecher bei Tat gefilmt Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 8. Januar, und Dienstag, 10. Januar, in zwei Wohnhäuser an der Holzweilerstraße in Keyenberg ein. Dabei wurde aus einem Anbau ein BMX-Fahrrad entwendet. Ob die Täter auch aus den Häusern Dinge entwendeten, wird noch ermittelt. Die Täter wurden durch eine Kamera aufgezeichnet, wodurch bekannt ist, dass es sich um zwei männliche Personen handelt. In Dalheim drangen Unbekannte am Dienstag zwischen 13 Uhr und 17.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Elbinger Straße ein. Sie durchwühlten Schränkem, ob und was sie erbeuteten ist nach Polizeiangaben noch unklar.