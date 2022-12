Blaulichtticker im Erkelenzer Land Handtaschenraub in Doveren an Bushaltestelle

Handtaschenraub in Doveren Am Freitagmorgen, 16. Dezember, saß eine 33 Jahre alte Frau gegen 6 Uhr morgens an der Bushaltestelle am Doverener Markt und wartete dort auf den nächsten Bus in Richtung Hückelhoven. Ihre Handtasche trug die junge Frau über ihre Schulter. Plötzlich trat eine unbekannte Person, die sich aus Richtung Hetzerath näherte, an sie heran und riss ihr die Handtasche nach einem kurzen Handgemenge von der Schulter. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Person entfernte sich mit der Tasche wieder in Richtung Hetzerath. Die 33-Jährige verfolgte die Person noch kurz, verlor sie aber aus den Augen. Sie wird als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hager beschrieben. Sie war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze, die über das gesamte Gesicht gezogen war. Das Kriminalkommissariat in Hückelhoven sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.