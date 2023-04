Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Geld per Telefonanruf erbeutet

Unbekannte Täter öffneten zwischen 2 Uhr am Donnerstag, 20. April, und 4 Uhr am Freitag, 21. April, gewaltsam die Eingangstür eines leerstehenden Einfamilienhauses in Keyenberg. An einem weiteren Haus wurde ein Fenster geöffnet. Ob aus den Häusern etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. In der Nähe der Tatorte fanden die eingesetzten Beamten zwei Autos auf, die nach ersten Erkenntnissen den Tätern gehören könnten. Die beiden Pkw wurden sichergestellt und die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen.