Blaulichtticker aus Hückelhoven : Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Hückelhoven Ein 22-Jähriger Hückelhovener stieß in die Leitplanken, um Schlimmeres zu verhindern. Unterdessen bekam die Feuerwehr in ihrem Baaler Gerätehaus unliebsamen Besuch.

Auto nach Überholmanöver und Unfallflucht gesucht Am 25. Oktober befuhr ein 22-jähriger Hückelhovener mit seinem Auto gegen 21.20 Uhr die Kreisstraße 22 aus Hilfarth kommend nach Oberbruch. Hinter ihm fuhr ein weißer Skoda Kombi mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), in dem sich ein Mann befand, sagte der 22-Jährige gegenüber der Polizei. Der Fahrer soll dicht auf den Hückelhovener aufgefahren sein und habe versucht, das Auto des jungen Mannes zu überholen. Nachdem der Überholvorgang abgebrochen wurde, wagte der Skoda-Fahrer einen zweiten Anlauf. Aufgrund von Gegenverkehr sei der Unbekannte dann unmittelbar vor dem Pkw des 22-Jährigen wieder eingeschert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er stark abbremsen und nach rechts lenken und stieß dann gegen die Leitplanken. Der Fahrer des Skoda habe sich in Richtung Oberbruch entfernt. Die Polizei des Kreises Heinsberg erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02452 9200.

Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend, 23. Oktober, 18.40 Uhr, und Dienstagabend, 25. Oktober, 21.15 Uhr, in das Gerätehaus der Löscheinheit Baal am Richard-Skor-Weg ein und durchsuchten dessen Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Täter einen Computer, der allerdings in Tatortnähe zurückgelassen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.