Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrüche in Kindergarten und Grundschule

Kreis Heinsberg In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in Ratheim unterwegs gewesen. Ob sie etwas gestohlen haben, steht aber noch nicht fest.

Einbrüche in Kindergarten und Grundschule In der Nacht vom 24. auf den 25. August brachen unbekannte Täter in Hückelhoven-Ratheim in einen Kindergarten in der Straße Venner Hof sowie in eine Grundschule an der Straße Im Weidengrund ein. Am Kindergarten öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ebenfalls über ein Fenster stiegen die Einbrecher in die Grundschule ein. Auch in diesem Fall stand noch nicht fest, ob die Täter Wertgegenstände erbeuteten. Mögliche Tatzusammenhänge werden durch die Kriminalpolizei zurzeit geprüft.