Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Auto und Fahrräder gestohlen

Erkelenz/Hückelhoven Die Polizei meldet mehrere Fahrraddiebstähle aus Hückelhoven. Dort wurde erst vor kurzem ein Fahrraddiebstahl vereitelt. Außerdem gab es einen Autodiebstahl in Erkelenz.

BMW gestohlen In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe auf der Eburonenstraße in Erkelenz einen BMW X5 gestohlen. Laut Polizei hörten Anwohner verdächtige Geräusche und sahen ihr Auto in Richtung Sachsenring unbeleuchtet davonfahren.

Fahrrad-Diebstähle In Hückelhoven sind in den vergangenen drei Wochen zwei Räder gestohlen worden – die Taten fielen erst jetzt auf. Auf der Provinzialstraße in Doveren erbeuteten die Täter ein Pedelec aus einer Garage, auf der Harbigstraße ein Fahrrad aus einem Kellerverschlag. Bereits am Dienstag scheiterte ein Fahrraddiebstahl an einer Schule im Hückelhovener Stadtteil Ratheim.