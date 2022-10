Blaulichtticker aus Hückelhoven​: Einbrecher in Gartenlaube überrascht​

Einbrecher in Gartenlaube überrascht

Hückelhoven Die Polizei des Kreises Heinsberg meldet Vandalismus an einem Bus und einen Diebstahl aus einem Lastwagen im Hückelhovener Stadtgebiet.

Bus beschädigt Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr, und Donnerstag, 13. Oktober, 4.45 Uhr, die Seitenscheiben eines Busses eingeschlagen, der an der Jülicher Straße in Hückelhoven abgestellt war. Im Fahrzeug wurden zudem Zigarettenstummel sowie eine Bierflasche aufgefunden. Ob etwas entwendet wurde, wird nun geprüft.

Wein gestohlen Mehrere Kisten Wein waren offenbar die Beute unbekannter Täter, die diese aus dem Inneren eines Aufliegers stahlen, der an der Benzstraße in Baal stand. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch, 12. Oktober, begangen.