Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Erneut Einbruch auf Baustelle

Kreis Heinsberg Wieder waren Diebe auf einer Baustelle in Wassenberg aktiv. Sie stahlen Stromkabel und zapften Diesel aus dem Tank eines abgestellten Baggers.

Mehrere Einbrüche in Autos An der Gutenbergstraße in Baal stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Werkzeugkoffer aus einem parkenden Auto. An der Humboldtstraße wurde aus einem Auto ein Warndreieck und ein Wagenheber gestohlen. In derselben Nacht wurde in Doveren an der Pfarrer-Thomas-Straße ein Fahrzeug aufgebrochen. Die Beute ist unbekannt.