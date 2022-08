Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrecher in Gartenlaube überrascht

Mehrere Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss wurden von der Polizei gestoppt (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Heinsberg Die Polizei des Kreises Heinsberg hat am vergangenen Wochenende Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere Vergehen festgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fahrer auf Drogen erwischt Je drei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen, hat die Polizei im Kreis Heinsberg am vergangenen Wochenende aus dem Verkehr gezogen: Offenbar Drogen konsumiert hatten Fahrer auf der Buscher Straße in Ratheim, auf der Klosestraße in Hückelhoven und auf der Gutenbergstraße in Geilenkirchen. Drogen fanden die Beamten auch bei weiteren Verkehrsteilnehmen bei Kontrollen in Ratheim: Auf der Breslauer Straße, auf der Meurerstraße und auf dem Schibsler Weg, dazu auch auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Wegberg.. Alkohol konsumiert hatten Fahrer auf der Burgstraße in Ratheim, auf der Heerlener Straße in Scherpenseel und auf der Erkelenzer Straße in Myhl. Den berauschten Fahrern wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt. Anzeigen gab es auch gegen die Fahrer, bei denen Drogen gefunden wurden. Ein Führerschein wurde sichergestellt. Ohne Fahrerlaubnis waren Fahrer in Wassenberg, Heinsberg und Übach-Palenberg unterwegs, auch hier gab es in der Konsequenz Anzeigen.

Diebe in Lagerhalle Unbekannte sind bereits am Mittwoch, 3. August, in eine Lagerhalle an der Bahnstraße in Baal eingebrochen. Sie brachen gegen 14.10 Uhr die Eingangstür auf, wie die Polizei mitteilte. Was sie erbeuteten, wird noch ermittelt.

Getränkeanhänger aufgebrochen Indem sie das Schloss eines in Erkelenz geparkten Getränkeanhängers zerstörten, gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag in dessen Innenraum. Sie stahlen eine unbekannte Anzahl Getränkeflaschen.

Roller gestohlen Ein Leichtkraftrad der Marke Piaggio, das in einem Vorgarten an der Wilhelmstraße stand, wurde bereits in der vergangenen Woche zwischen Montag, 2. August, 15 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, gestohlen. Das Fahrzeug war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.

(RP)