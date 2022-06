Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrecher in Gartenlaube überrascht

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Hückelhoven Am Montagabend war der Mann in Brachelen in die Laube eingebrochen und hatte diese nach Wertgegenständen durchsucht. Er ließ ein rotes Fahrrad zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieb in Gartenlaube überrascht Am Montagabend entdeckte eine Anwohnerin in Hückelhoven-Brachelen gegen 22.20 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person an einer Gartenlaube eines privaten Grundstücks an der Hauptstraße. Nachdem der Unbekannte dies bemerkte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei Nachschau an der Gartenlaube stellten die Eigentümer Einbruchspuren an der Tür und an einem Fenster fest. Im Inneren hatte der Täter offenbar alle Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Der flüchtige Mann war etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine Jeanshose sowie eine helle Jacke. Auffällig war, dass der Mann laut Beschreibung kaum Zähne und braun melierte abstehende Haare hatte. Wie die Polizei mitteilt, nutzte der Unbekannte wahrscheinlich vor der Tatausführung ein rotes Fahrrad, welches er bei seiner Flucht zurückließ. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Nummer 02452 920 0 entgegen.

Einbrüche in Rohbauten In der Myhler Straße kam es in Hückelhoven-Ratheim zwischen Samstag, 25. Juni, 13 Uhr, und Montag, 27. Juni, 06.30 Uhr, zu zwei Einbrüchen in Roh- und Neubauten sowie einem Diebstahl an einem Baukran. Die Diebe hatten es auf Kabel und Kabeltrommeln abgesehen, die sie entwendeten. Ob alle Taten von denselben Tätern begangen wurden, ermittelt die Kriminalpolizei nun.

Bilder und Vasen gestohlen Am Montag, 27. Juni, drangen Einbrecher zwischen 6.45 Uhr und 15 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Juliane-Hilgers-Straße in Geilenkirchen-Lindern ein und durchsuchten es anschließend gründlich nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Polizeibeamten stahlen die unbekannten Täter Bilder, Vasen sowie ein Besteck-Service.

(RP)