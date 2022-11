Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Ratheim

Nach Brandstiftungen in Ratheim hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Ein Auto und Mülltonnen hatten unbekannte Täter am Schlackerweg in Brand gesetzt. Darüber hinaus war für einige Autofahrer am Wochenende die Fahrt schneller als gedacht beendet: Sie steuerten ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auto und Mülltonnen in Brand gesetzt Am frühen Samstagmorgen, 12. November, kam es gegen 1.10 Uhr im Schlackerweg in Hückelhoven-Ratheim zu zwei Brandstiftungen. Unbekannte Täter hatten nach Angaben der Polizei zunächst ein Auto in Brand gesetzt, das hierdurch an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Einige Meter weiter zündeten die Täter Mülltonnen an, die vor einer Garage standen. Hierbei wurden zwei Tonnen vollständig zerstört. Eine weitere wurde beschädigt, ebenso die Außenwand einer Garage. Die Feuerwehr löschte die Brände, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Handy entwendet Bislang unbekannte Täter drangen in ein auf der Straße Am Kaiserstein in Hückelhoven-Doveren abgestelltes Fahrzeug ein und entwendeten hieraus ein Handy. Die Tatzeit lag laut Kreispolizei Heinsberg zwischen Samstagmittag, 12. November, 12.15 Uhr, und Sonntagmorgen, 13. November, 10.30 Uhr.

Verkehrsverstöße am Wochenende Erneut war die Kreispolizeibehörde am Wochenende zu Verkehrskontrollen unterwegs. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fielen Fahrer in Erkelenz an der Krefelder Straße und in Hückelhoven-Millich an der Gronewaldstraße auf. Den Fahrern wurden Blutproben entnommen, weiterfahren durften sie nicht. Gegen sie fertigte die Polizei Anzeigen an. Darüber hinaus ertappten die Beamten Fahrer, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. In Erkelenz, Krefelder Straße, und in Wegberg-Holtum, Grenzlandring, war die Fahrt für die Betroffenen beendet. Auch hier gab es entsprechende Anzeigen für die Fahrer.

