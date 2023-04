Blaulichtticker im Erkelenzer Land Graffiti auf Hauswand gesprüht

Radlader und Vermessungsgerät gestohlen Von einer Baustelle an der Schaufenberger Straße in Hückelhoven-Millich haben Diebe am Dienstag, 18. April, gegen 12.20 Uhr ein Radlader gestohlen, in dem sich ein Vermessungsgerät befand. Der Radlader konnte per GPS-Ortung in Hückelhoven wieder aufgefunden werden. Das Vermessungsgerät in Form eines Tablets wurde jedoch augenscheinlich gestohlen.