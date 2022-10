Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Probefahrt ohne Wiederkehr

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können (Symbolfoto). Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Kreis Heinsberg Ein junger Mann brach in Ratheim zu einer Probefahrt mit einem Kleinkraftrad auf, kehrte aber nicht wieder zurück. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gartenlaube brennt Am Samstag, 29. Oktober, geriet gegen 12.30 Uhr eine Gartenlaube an der Jülicher Straße in Wassenberg in Brand. Ursache war vermutlich ein Defekt an einem Elektrowerkzeug. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Gartenlaube wurde durch das Feuer leicht beschädigt, verletzt wurde niemand.

Diebe stehlen Schmuck Unbekannte Täter drangen ebenfalls am Samstag zwischen 17.40 Uhr und 19.50 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Alten Kirchweg in Erkelenz-Borschemich ein. Das gesamte Wohnhaus durchsuchten sie nach Wertgegenständen, nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Probefahrt ohne Wiederkehr Eine Probefahrt auf einem zum Verkauf angebotenen Kleinkraftrad nutzte ein unbekannter Mann am Freitag, 28. Oktober, in Hückelhoven-Ratheim zum Diebstahl. Er entfernte sich gegen 18.55 Uhr auf der Straße Zur Lichtung in unbekannte Richtung und kehrte nicht zurück. An dem Kleinkraftrad war ein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Täter ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, hat eine dunkle Hautfarbe und trug eine weiße Jacke mit schwarzer Schrift. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 02452 9200.

In Rohbau eingebrochen Einbrecher brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr und Freitag, 28. Oktober, 8 Uhr, die Baustellentür eines Rohbaus an der Kesseler Straße in Erkelenz auf. Anschließend konnten sie mit einem hier aufgefundenen Schlüsselbund weitere Türen im Rohbau öffnen. Sie entwendeten diverses Werkzeug.

(stva)