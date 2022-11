Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei schnappt Dieb

Polizei schnappt Dieb Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 42-jährigen Erkelenzer geschnappt, der sich zuvor an einem Leichtkraftrad zu schaffen gemacht hatte. Eine Zeugin hatte den Mann dabei beobachtet, wie er auf der Bahnstraße in Baal gegen 15 Uhr die Halterung eines Navigationsgeräts an dem Roller abmontierte, anschließend einen Helm samt Handschuhen mitnahm und sich in Richtung der Bahngleise entfernte. Die Frau informierte die Polizei, die den Mann noch rechtzeitig fand und bei ihm auch das Diebesgut sicherstellte. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen den Dieb.