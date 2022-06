Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Gegenstand fällt von Brücke — Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenzer Land Ob der Gegenstand von einer Brücke in Hückelhoven geworfen wurde oder sich anderweitig gelöst hat, ist noch offen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegenstand fällt von Brücke Auf der Autobahn 46 in Richtung Heinsberg wurde das Auto eines 56-Jährigen von einem Gegenstand getroffen, der nach Angaben des Mannes von einer Brücke gefallen sein soll. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 20. Juni, gegen 17.15 Uhr an der Brücke der Hückelhovener Rosemannstraße über die A 46. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 02452 9200.

Zigarettenautomat gestohlen Am Erkelenzer Johannismarkt stahlen unbekannte am Dienstag zwischen 1 und 10.30 Uhr einen Zigarettenautomaten aus einer Gaststätte, in die sie zuvor eingebrochen waren.

Stoppelfeld in Brand gesetzt Am Dienstag gegen 18.40 Uhr geriet an der Straße Zum Wahnenbusch in Erkelenz-Tenholt ein Stoppelfeld in Brand. Laut Polizei wurde das Feuer nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich gelegt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl aus parkendem Auto Aus einem Auto wurden am Dienstag gegen 17.05 Uhr eine Tasche und Bücher gestohlen. Dafür wurde die Scheibe des Wagens eingeschlagen, der an der Dinstühler Straße in Hückelhoven abgestellt worden war.

Wohnwagen gestohlen An der Glück-Auf-Straße in Wassenberg wurde ein Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Montag, 18.10 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr.

(buer)