Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Fahrer verliert das Bewusstsein

Am Dienstagmittag führte dies in Hückelhoven-Ratheim zu einem Verkehrsunfall auf der Hagbrucher Straße. Verletzt wurde außer dem Fahrer niemand.

Fahrer verliert das Bewusstsein Am Dienstagmittag hat sich in Hückelhoven-Ratheim ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 11.55 Uhr verlor ein Autofahrer aus bislang noch unklaren Gründen das Bewusstsein und somit auch die Kontrolle über den Wagen. Er überfuhr den Gehweg und blieb an einem schweren Stein auf dem Grundstück eines Wohnhauses letztlich stehen. Zeugen befreiten den Mann aus dem Auto, indem sie eine Scheibe einschlugen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, verletzt wurde sonst niemand.

Einbruch in Kindergarten Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, brachen Diebe in Erkelenz-Gerderath in einen am Weidbruchsweg gelegenen Kindergarten ein. Im Innern der Kindertagesstätte durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen Geld und einen Rucksack mit einem Erste-Hilfe-Set.