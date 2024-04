Zum Schutz der Hasenglöckchen Kreis Heinsberg mahnt Fotofreunde und Influencer zu mehr Rücksicht

Wer in diesen Tagen an dem Waldstück „Am hintersten Berg“ zwischen Doveren und Baal vorbeikommt, der sieht sie schon blühen, die blauen Blumen. Ein solch großer Bestand der seltenen und durch die Bundesschutzverordnung geschützten Pflanze sei in Deutschland einzigartig, teilt der Kreis Heinsberg mit. Das Naturschauspiel des Atlantischen Hasenglöckchens lockt jedes Jahr im April und Mai Tausende Spaziergänger an, die den magischen blauen Teppich, den das botanische Edelgewächs bildet, sehen und fotografieren wollen. In diesem Jahr blühen die Blumen allerdings schon etwas früher als sonst.