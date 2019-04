Konzert der Blaskapelle Brachelen : Streifzug durch internationale Melodien

Die Blaskapelle Brachelen gab unter der Leitung von Rolf Deckers ihr Konzert mit „Brotzeit" im Hilfarther Saal Sodekamp-Dohmen. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Die Blaskapelle Brachelen erfreute rund 300 Zuhörer im ausverkauften Festsaal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth.

„Blasmusik und Brotzeit“: Mit schmissigen Märschen, melodiösen Sinfonien aus dem 19. Jahrhundert, mitreißenden Erinnerungen an Elvis Presley und einem kleinen Abstecher in die Welt der Filmmusik begeisterte die Blaskapelle Brachelen im voll besetzten Saal Sodekamp-Dohmen.

Rund 300 Besucher waren zu der Kombination aus Unterhaltung und Abendessen erschienen. Hier servierten Sodekamp-Chef Frank Dohmen und seine Küchenmannschaft Bratenschnittchen mit Kartoffelsalat, Gulaschsuppe oder Currywurst, während die 37 Hobbymusiker unter der bewährten Leitung ihres Dirigenten Rolf Deckers zur Höchstform aufliefen. Rekordverdächtig waren die Besucherzahlen. „So voll wie heute war es noch nie“, freute sich Vorsitzender Tobias Deckers. Zusätzliche Tische und Stühle mussten aufgestellt werden, um jedem Fan der Blaskapelle einen Platz anbieten zu können. Neben ihrer enormen Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit präsentierten sich die Musiker als fürsorgliche Gastgeber — sie hatten sogar einen kostenlosen Shuttle-Service eingerichtet. Taxis pendelten zwischen Brachelen und dem Aufführungsort zum Nulltarif.

Rund zweieinhalb Stunden lang unterhielten Deckers und sein Ensemble mit ihrem frühlingshaften Melodienreigen. Mit dem temperamentvollen Fridericus-Rex-Grenadiermarsch, Mitte der 1860er Jahre komponiert vom preußischen Militärmusiker Ferdinand Radeck, eröffneten sie den unterhaltsamen Abend. Laura Schumacher führte durch das bunt gemischte Programm, ein gekonnter Streifzug durch mehrere Jahrhunderte internationaler Musikgeschichte. Bekannte Melodien aus Antonín Dvoráks Sinfonie „Aus der neuen Welt“ hatten die Aktiven der Blaskapelle Brachelen ebenfalls einstudiert. Moderatorin Laura Schumacher erinnerte an die Weltpremiere der anspruchsvollen Komposition am 16. Dezember 1893 in New York.

Saxophonspielerin Mara Berger hatte mit Elvis Presleys bekannter Ballade „Can’t help falling in love“ ihren großen Auftritt und erinnerte an das Ende der 1960er Jahre, die erfolgreichste Zeit des legendären King of Rock’n’Roll. Auch Kaiserin Elisabeth von Österreich, populär als Sissi, kam zu Ehren. Timo Dellweg komponierte den gleichnamigen Marsch, der die gesamte Blasmusik-Szene in kürzester Zeit eroberte.

Ein Medley der Rockband Toto mit den bekannten Stücken „Afrika“, „Rosanna“ und „Stop loving you“ sowie die Filmmelodien aus „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg in der Rolle der unkonventionellen, quirligen Leiterin des unnachahmlichen Kloster-Chores kamen gut an. Auch der flotte Luftwaffen-Marsch „Péronne“ von Hans-Felix Husadel und „Always on my mind“ gehörten zum umfangreichen Repertoire. Mit der Heublumen-Polka und der Amsel-Polka bewiesen sich die Musiker als zünftige Interpreten, ehe sie mit „Guten Abend, gute Nacht“ die begeisterten Besucher nach Hause entließen.