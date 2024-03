Anfang Mai Bläck Fööss spielen in Hückelhoven

Die Bläck Fööss gehören zu Köln wie der Dom. Ihre Lieder aber sind längst weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus zu echten Evergreens geworden! „Bye Bye My Love“, „Drink doch eine met“ oder „En unserem Veedel“ – wer kann diese Klassiker nicht mitsingen? Am Samstag, 4. Mai, ist die kölsche Kultband in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven zu Gast, dort können die Fans also nach Lust und Laune mitsingen und schunkeln.